10 هواتف شاومي تحصل على نظام HyperOS

الآن نعلم أن شاومي Xiaomi تستعد لتقديم نظام التشغيل الجديد HyperOS للعالم. وهذا ما سيظهر في خدمات الهاتف المحمول، والتي ستكون أول من يتم تحديثه إلى HyperOS Global.

يتضمن هذا الملف إجمالي 10 طرازات من الهواتف الذكية من علامتي Xiaomi وRedmi:

Xiaomi 12 Xiaomi 12X Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12S Xiaomi 12S Pro Xiaomi 12S Ultra Redmi K50 Redmi K50 Pro Redmi K50S Redmi K50S Pro

كما ترون، تتضمن القائمة مجموعة واسعة من النماذج - من الهواتف الرائدة إلى الهواتف ذات الأسعار المعقولة. ليس من المعروف بعد ما إذا كان سيتم الانتهاء من هذه الشريحة أم لا، لكن إدراج التمويه في الطرازات العليا يعطي الأمل في أنه سيتم تعديلها بشكل مسموع لاحقًا.

HyperOS هو نظام تشغيل جديد يعتمد على Android 13. ويتضمن عددًا من الوظائف والتحسينات الجديدة، بما في ذلك:

تتميز واجهة المستخدم هذه بتصميم أكثر سلاسة واستجابة

تحسين الإنتاجية وكفاءة الطاقة

وظائف متقدمة للنظافة والتهوية

تركز HyperOS أيضًا بقوة على الخصوصية والخصوصية. يحتوي على العديد من الميزات التي ستساعد في حماية بيانات العملاء.

وتعتزم شركة شاومي Xiaomi البدء في إصدار التحديثات للإصدار العالمي من HyperOS في الربع الأول من عام 2023، وهو في الواقع نهاية العام.