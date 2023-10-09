شاومي تطلق Xiaomi 13T من المتحف المصري الكبير

احتضن المتحف المصري الكبير شركة Xiaomi للإعلان عن إطلاق Xiaomi 13T الذي يأتي بمعالج MediaTek Dimensity 8200-Ultra وبأداء مطور قوي وعمر بطارية طويل، الذي تم تصميمه لتحقيق كفاءة رائعة في استهلاك الطاقة باستخدام أحدث تقنية TSMC 4nm مما يتيح تحسينات في وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات.



يستمتع المستخدمون بتجربة هاتف ذكي أسرع مع عمر بطارية أطول. عند شحنها بالكامل، يدعم هاتف Xiaomi 13T ما يصل إلى 14 ساعة من وقت تشغيل الشاشة، لذلك لا داعي للقلق بشأن طاقة البطارية عند السفر والتقاط الصور وتصوير الفيديو أو مشاهدة القنوات المفضلة أثناء التنقل اليومي.

يدعم هاتف Xiaomi 13T الشاحن بقوة 67 واط، مع خيار الشحن السريع الذي يحقق نسبة مطمئنة تبلغ 21% في 5 دقائق فقط. بالإضافة إلى ذلك، تحقق لوحة امتصاص VC المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاس 5000 مم 2 تبديدًا أسرع للحرارة، مما يوفر الاستخدام المستمر لساعات طويلة للمساحة الكبيرة بطارية 5000 مللي أمبير.

تتميز Xiaomi 13T بمجموعة مثيرة من عدسات الكاميرا المحترفة، حيث تأتي الكاميرا الزاوية الواسعة بدقة 50 ميجا بكسل مع طول بؤري مكافئ للعدسة 24 مم وعدسة 7P ذات عدسة كروية مصممة لالتقاط المزيد من الضوء. تستخدم العدسة ALD متعدد الطبقات لزيادة معدل انتقال الضوء وتقليل الانعكاس البصري، بينما يمتص طلاء الحافة الضوء المنعكس للمساعدة في الحصول على صور أوضح وأنقى أثناء التصوير في الليالي، خصوصاً في المشاهد الحضرية وعند التصوير مع إضاءة خلفية.



تأتي الكاميرا الفوتوغرافية بدقة 50 ميجا بكسل وبنفس البعد البؤري المكافئ للعدسة 50 مم، في حين تعتبر الكاميرا البانورامية بزاوية واسعة بدقة 12 ميجا بكسل وبنفس البعد البؤري المكافئ للعدسة 15 مم مثالية لالتقاط لقطات بانورامية مذهلة لخطوط السماء والمناظر الطبيعية. يمكن للمستخدمين ببساطة النقر على 0.6X، 1.0X، و 2.0X داخل واجهة الكاميرا على الشاشة قبل التصوير، ويمكنهم استخدام العدسة المناسب بسهولة لكل لقطة.

كاميرا Xiaomi 13T تتميز بنطاق ألوان واسع يبلغ 100% من نطاق الألوان DCI-P3، مما يتيح لها إعادة إنتاج ألوان تشبه إلى حد كبير الرؤية البشرية. وضع الاحتراف يمكن الآن المستخدمين من ضبط مستويات التشبع والتباين والوضوح للصور في مرحلة الإعداد المسبق، مما يساعد في الاحتفاظ بالمزيد من التفاصيل والألوان للمعالجة اللاحقة. يمكن حفظ الإعدادات المفضلة وتطبيقها في التصور المستقبلي في أي وقت، حتى يتمكن المستخدمون من إعادة إنشاء أنماطهم الفوتوغرافية الشخصية المميزة.

تُسهل محرك Xiaomi للصور التقاط صور مفاجئة للأشخاص والأماكن بسهولة، حيث يمكن للمستخدمين التقاط لحظات لا تُفوت مع صور مفصلة بشكل لا يصدق. عند التكبير باستخدام الكاميرا الرئيسية على الأشياء السريعة المتحركة، مثل الطيور والفراشات، تتيح تكنولوجيا Xiaomi ProFocus التقاط صور واضحة تلتقط حركتهم أثناء الطيران، وهي ممتازة أيضًا لتصوير الأشخاص والتصوير الليلي

تصوّر الكاميرا الخلفية لـ Xiaomi 13T مقاطع فيديو بدقة 4K في جميع الأطوال البؤرية وتتضمن مجموعة من الوظائف لتسهيل التقاط وتحرير مقاطع الفيديو القصيرة جاهزة للنشر على الإنترنت ، خاصة وأن ميزة المسارات المنفصلة الجديدة لكل من العناوين الفرعية والصوت داخل تطبيق Xiaomi Gallery تجعل من السهل على المستخدمين تحرير مقاطع الفيديو بشكل أكثر كفاءة على هواتفهم الذكية لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة لأي منصة أو مدونة شخصية.

أداء مُحسّن قوي وكفاءة عالية مع عمر بطارية طويل

يأتي Xiaomi 13T مزودًا بمعالج MediaTek Dimensity 8200-Ultra، والذي تم بناؤه لتحقيق كفاءة طاقة ممتازة باستخدام تقنية TSMC بدقة 4 نانومتر، مما يسمح بتحسينات في وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات. يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة هاتف ذكي أسرع مع عمر بطارية أطول. عندما يتم شحنه بالكامل، يدعم Xiaomi 13T ما يصل إلى 14 ساعة من وقت التشغيل على الشاشة، لذا ليس هناك حاجة للقلق بشأن قوة البطارية عند السفر والتقاط الصور وتصوير الفيديو أو مشاهدة القنوات المفضلة أثناء الذهاب إلى العمل اليومي.

تدعم Xiaomi 13T تقنية الشحن السريع Xiaomi 67W turbo charging، حيث يمكن تحقيق شحن سريع بنسبة 21% في مجرد 5 دقائق. بالإضافة إلى ذلك، يحقق لوح الامتصاص الحراري VC من الفولاذ المقاوم للصدأ بقياس 5000 مم تبديدًا أسرع للحرارة، مما يوفر الدعم للاستخدام المستمر لفترات طويلة للبطارية الكبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة (نموذجيًا).

عرض واضح ومشرق يعزز من تمتع بمشاهدة الفيديو

شاشة Xiaomi 13T تجذب الانتباه والتي تأتي بمقاس 6.67 بوصة CrystalRes Display، مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز ودقة 1.5K (2712 × 1220) التي تحسن بشكل كبير تجارب المشاهدة والألعاب.

كما تتميز الشاشة بوضع سطوع عالي يصل إلى 1200 نت بأعلى سطوع يصل إلى 2600 نت، وتغطية 100% لنطاق الألوان DCI-P3 مع 68 مليار لون، ودعم Dolby Vision®️ و HDR10+ من البداية إلى النهاية. يعزز ذلك التباين بين الأجزاء الداكنة والمشرقة في الصورة، مما يعيد القوام الحقيقي للتفاصيل ويعادل تشبع الألوان. لا تحسن شاشة Xiaomi 13T CrystalRes فقط تمتع المستخدمين بمشاهدة محتواهم المفضل، بل تمكن أيضًا أي شخص يشرع في مغامرة إنشاء المحتوى من تسجيل وتحرير مقاطع فيديو جاذبة في أي وقت وفي أي مكان. بدعم من Dolby Atoms®️ مع مكبرات الصوت المزدوجة المدمجة، تسمح Xiaomi 13T للمستخدمين بالانغماس تمامًا في مشاهدة الأفلام والفيديوهات.