شاومي تتهم هواوي بتشويه الحقائق في معركة براءات الاختراع

قالت شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية شاومي Xiaomi يوم الثلاثاء إن مسؤولًا كبيرًا في شركة Huawei قد أساء تقديم الحقائق بشكل خطير من خلال الادعاء بأن الشركات المنافسة لا تحترم براءات الاختراع بشكل كامل.

وأشار يو تشنج دونج، الذي يرأس قسم المنتجات الاستهلاكية والسيارات في هواوي، إلى تقنية "عظم التنين" عندما اشتكى من انتهاك براءات الاختراع في حدث نظمته الشركة الأسبوع الماضي.

على الرغم من أنه لم يذكر شركة Xiaomi بالاسم، إلا أن شركة Xiaomi روجت لتقنية المفصلات "عظم التنين" الخاصة بها أثناء إطلاق الإصدار الجديد من هاتفها القابل للطي، Xiaomi MIX Fold 3، وتم تفسير ملاحظته على نطاق واسع على أنها هجوم ضد شركة شاومي.

وقالت شركة شاومي، خامس أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في الصين، إن تقنية المفصلات الخاصة بها تم تطويرها بشكل مستقل تمامًا.

وجاء في البيان: "نحث يو على التمسك بـ"المعايير العلمية الأساسية والصارمة" والتوقف عن انتقاد المنافسين بشكل غير عادل أو تضليل الجمهور في المستقبل".

وتضيف أن براءة اختراعها تحتوي على عناصر إضافية مقارنة ببراءة الاختراع التي أشار إليها يو وأن براءة الاختراع التي أشار إليها يو لم يتم الإعلان عنها إلا في يونيو 2021، بعد أشهر من إصدار شاومي لتصريحات عامة حول تقنية "OS" الخاصة بها.

ولم تستجب هواوي، سادس أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في الصين، على الفور لطلب التعليق.

ويأتي هذا الخلاف على خلفية المنافسة الشديدة في سوق الهواتف الذكية الصينية، حيث ضاعفت الشركتان مؤخرًا جهودهما في قطاع الهواتف الذكية المتطورة.

لقد كانت هناك عداوة بين Xiaomi وHuawei في الماضي. وفي عام 2018، تجادلا حول مواصفات كاميرات هواتفهما الذكية، حيث تبادل يو من شركة هواوي والرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi، لي جون.