كيفية استرداد أموالك مقابل لعبة The Day Before

كانت لعبة The Day Before هي لعبة إطلاق النار على الزومبي التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، والتي تم إطلاقها على Steam في 7 ديسمبر، بعد تأخيرات متعددة، إلا أنها تعرضت لانتقادات واسعة النطاق لفشلها في تقديم تجربة MMO (متعددة اللاعبين على الإنترنت) كما تم الإعلان عنها، ناهيك عن عيبها وافتقارها إلى اللعبة. من الأصالة والتقدم البطيء المتعمد على ما يبدو في اللعبة.

إغلاق لعبة The Day Before

بعد أربعة أيام، أعلن Fntastic، الاستوديو الذي يقف وراء هذه اللعبة المثيرة للجدل، فجأة عن إغلاقه لأن هذه اللعبة التي تبلغ قيمتها 40 دولارًا "فشلت ماليًا"، على الرغم من أنها باعت على ما يبدو أكثر من 200000 نسخة قبل استرداد الأموال، وفقًا لموقع PC Gamer.

وأضافت Fntastic، التي قامت منذ ذلك الحين بإزالة جميع مقاطعها الدعائية الواعدة من قناتها على YouTube: "لقد بذلنا كل ما في وسعنا، ولكن لسوء الحظ، أخطأنا في تقدير قدراتنا".

اللاعبون الذين دفعوا ثمن الوصول المبكر الكارثي غاضبون بشكل مفهوم. لحسن الحظ، يوفر Steam فترة أسبوعين لطلبات استرداد الأموال، طالما تم لعب اللعبة لمدة تقل عن ساعتين فقط. حتى لو كنت، لسبب ما، قد لعبت The Day Before لأكثر من ساعتين، فمن المحتمل أن Steam ستظل تحترم استرداد أموالك، كما اقترح إعلان من الناشر Mytona. يبدو أيضًا أن عددًا من التعليقات تؤكد أن هؤلاء اللاعبين تمكنوا من استرداد أموالهم، على الرغم من أنهم شقوا طريقهم خلال اللقب المخيب للآمال لأكثر من ساعتين.

توجه إلى Steam Help، وانتقل إلى "المشتريات"، وانقر على "اليوم السابق"، ثم ضمن "ما المشكلة التي تواجهها مع هذا المنتج؟" القسم، اختر السبب الذي تراه مناسبًا (ربما "طريقة اللعب أو مشكلة فنية" في هذه الحالة) لمتابعة طلب استرداد الأموال.