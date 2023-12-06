لعبة Goat Simulator 3 تصل أخيرًا إلى الهاتف المحمول

أعلن المطور السويدي Coffee Stain Studios أن التهديد المفضل لدى الجميع قد عاد إلى الهاتف المحمول مع إطلاق Goat Simulator 3 لنظامي التشغيل iOS وAndroid. كما كان من قبل، فإنك تلعب في عالم مفتوح كعنزة محبة للفوضى من أجل إحداث أقصى قدر من الفوضى وإفساد يوم أكبر عدد ممكن من الشخصيات غير القابلة للعب. يعمل الإصدار الأخير على زيادة التدمير باستخدام ملحقات مثل الحزم النفاثة وقاذفات الصواريخ وأعقاب الرأس فائقة الشحن، بينما يسمح لك بتجهيز ماعزك بإكسسوارات أزياء مشكوك فيها.

تقدم إصدارات الأجهزة المحمولة نفس مجموعة الميزات الموجودة على PS5 وXbox Series X/S والكمبيوتر الشخصي، لا سيما دعم اللعب التعاوني متعدد اللاعبين. تشمل ميزات الهاتف المحمول الأخرى خيارات متعددة للماعز (طويل القامة، مريب، مع القبعات)، "كمية جيدة" من المهام في العالم المفتوح، والألعاب المصغرة، و"فيزياء دوول التي تصفع نيوتن على وجهه" والمزيد، وفقًا لمتجر Play. قائمة.



بدأت لعبة Goat Simulator كعرض توضيحي مضحك لـ Global Game Jam 2014، وهي مليئة بالأخطاء والفيزياء الغريبة ومفهوم غريب وغريب. ومع ذلك، أحبت قطعان اللاعبين إصدار ألفا، لذلك اختارت Coffee Stain إصدارها كلعبة كاملة، مع تركها في الأعناق المرنة والشبكات المتقاطعة والقدرة على استخدام لسان الماعز الخاص بك لصعود رافعات البناء بطريقة ما.

Goat Simulator 3 هي في الواقع اللعبة الثانية في السلسلة (من المعروف أن المطور قد تخطى أكثر من 2)، حيث ظهرت العام الماضي بعد ثماني سنوات كاملة من النسخة الأصلية. ظهرت النسخة الأصلية بعد وقت قصير من إصدار ألفا، وتركت معظم الأخطاء في جزء من سحر اللعبة أو فظاعتها، اعتمادًا على وجهة نظرك.

اتضح أن "العربات التي تجرها الدواب والغباء" من الصعب القيام بها عن قصد، على حد تعبير المدير الإبداعي لـ GS3، ومن هنا جاء التأخير الطويل. على أية حال، فهي متاحة الآن على نظامي التشغيل Android وiOS مقابل 13 دولارًا، وهي ليست رخيصة جدًا بالنسبة للعبة على الهاتف المحمول.