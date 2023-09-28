Counter-Strike 2 تصل إلى متجر Steam

الترقية المرتقبة للعبة CS: GO، Counter-Strike 2، وصلت أخيرًا. أعلنت شركة Steam-parent Valve بالفعل عن إطلاق CS2 والعنوان متاح في مكتبة الألعاب عبر الإنترنت.

تأتي اللعبة الجديدة مع تحديثات رئيسية مثل قنابل الدخان المحسنة والخرائط المعاد تصميمها وميزات الشبكة الأفضل. تعتمد اللعبة المحدثة على محرك Valve’s Source 2.



في مارس، أعلنت شركة Valve عن اختبار محدود لـ CS2 بعد شائعات عن استمرار اللعبة لسنوات. ستكون هذه اللعبة المجانية متاحة للاعبي CS:GO كترقية. وهذا يعني أن لاعبي CS;Go سيتمكنون من الترقية بسلاسة إلى CS2 دون أي رسوم.



كاونتر سترايك 2: التوفر

يمكن لمستخدمي Steam تنزيل CS2 بسعة 27 جيجابايت مجانًا. تحل قائمة أحدث العناوين مباشرة محل CS:Go الذي كان موجودًا منذ أكثر من 10 سنوات. جميع العناصر التي يمتلكها لاعبو CS:GO أثناء اللعب ستكون متاحة في CS2. علاوة على ذلك، ستحصل الأسلحة المخزونة أيضًا على مظهر محسّن بفضل محرك Source 2.

كاونتر سترايك 2: متطلبات النظام

نظام التشغيل: ويندوز 10 أو أعلى

المعالج: 4 خيوط لوحدة المعالجة المركزية للأجهزة - Intel Core i5 750 أو أعلى

الذاكرة: 8 جيجا بايت رام أو أعلى

الرسومات: يجب أن تبلغ سعة بطاقة الفيديو 1 جيجابايت أو أكثر ويجب أن تكون متوافقة مع DirectX 11 مع دعم Shader Model 5.0

دايركت اكس: الإصدار 11

التخزين: المساحة المتوفرة 85 جيجا



كاونتر سترايك 2: مزيد من التفاصيل



يمنح هذا العنوان عملية تجميل تشتد الحاجة إليها، وصوتًا مُعاد صياغته، وتحسينات لواجهة المستخدم، وأدوات ورشة عمل مجتمعية تمت ترقيتها.

بالإضافة إلى طريقة اللعب التي تركز على الأهداف في لعبة Counter-Strike والتي كانت موجودة منذ فترة طويلة، تتميز لعبة Counter-Strike 2 بما يلي:

تقييمات CS الجديدة كليًا مع الوضع اhttps://www.youtube.com/watch?v=nSE38xjMLqEلمميز المحدث

المتصدرين العالمية والإقليمية

خرائط مطورة ومحدثة

قنابل دخان ديناميكية جديدة

طريقة لعب مستقلة عن معدل القراد

إعادة تصميم المؤثرات البصرية والصوتية

جميع العناصر من CS:GO تنتقل إلى CS2