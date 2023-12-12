الليلة.. اتحاد جدة يواجه أوكلاند سيتي في ضربة البداية بمونديال الأندية

يشهد ملعب الجوهرة المشعة ضربة البداية لمنافسات كأس العالم للأندية، عندما يواجه اتحاد جدة السعودي نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي في الدور التمهيدي.

ويمثل اتحاد جدة السعودية كونها مستضيفة البطولة وبصفته حامل لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي، بينما يشارك أوكلاند سيتي بصفته بطل قارة أوقيانوسيا.

وتنطلق أحداث مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت الرياض ، وتذاع على قناة SSC1 HD.

ويشارك اتحاد جدة في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه ويبحث عن تحقيق الفوز على أوكلاند سيتي الأكثر مشاركة فى البطولة، وحصد بطاقة التأهل للدور المقبل، وملاقاة الأهلي المصري يوم 15 ديسمبر في ربع النهائي.

ويتسلح اتحاد جدة بمجموعة من أبزر نجوم الكرة على رأسهم كريم بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو.

يذكر أن مشاركة أوكلاند سيتي في مونديال الأندية ستحمل رقم في تاريخه ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية مشاركة في البطولة، وكانت أبرز إنجازاته في البطولة، الحصول على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في نسخة 2014.