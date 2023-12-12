الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مسنة في عقدها الثامن تدلي بصوتها في آخر أيام الانتخابات الرئاسية برمسيس

بوابة الوفد الإلكترونية

أدلت سيدة مسنة في العقد الثامن من عمرها بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمدرسة الأزبكية برمسيس صباح اليوم الثلاثاء آخر أيام الانتخابات، وسط تكثيف أمنى مشدد من قبل قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبًا لاندلاع أي أعمال شغب قد تحدث تعكر صفو الاستحقاق الدستوري.

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بدء توافد المواطنين على اللجان الانتخابات الرئاسية بالقليوبية

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طوابير من الناخبين أمام اللجان بالقاهرة للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

 وقد انطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 أول أمس الأحد حتى اليوم الثلاثاء، حيث تبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا. 

ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. 

وتنطلق العملية الانتخابية في كافة أنحاء محافظات الجمهورية في 9376 مركزا انتخابيا بإجمالي ١١ ألفًا و٦٣١ لجنة اقتراع فرعية موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية ويحق لحوالي ٦٧ مليون مواطن للإدلاء بأصواتهم وفق قاعدة بيانات الناخبين.


 

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