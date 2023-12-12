طوابير من الناخبين أمام اللجان بالقاهرة للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

توافد الناخبون بكثافة على مقار اللجان الانتخابية بالقاهرة، في منطاق ومدارس المخصص للاقتراع، بالسلام ومدينة نصر والتجمع الخامس ،وأصطف المواطنون في طوابير طويلة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء ، للإدلاء بأصواتهم، وبدأت اللجان فتح صناديق الاقتراع ودخول الناخبين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية في يومها الأخير

احتشد الناخبون بكثافة أمام اللجان للمشاركة في العرس الانتخابي والاستحقاق الدستوري في أخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وشهدت مقار اللجان الانتخابية بالقاهرة تواجد أمني مكثف لتأمين العملية الانتخابية وتيسير دخول الناخبين ، وتقديم المساعدات ودورهم الإنساني تجاه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في المشاركة الانتخابية ومساعدتهم للوصول الصناديق الانتخابية وتمكينهم من الأدلاء بأصوتها.

كانت مقار اللجان الانتخابية بالقاهرة ، قظ شهد على مدار اليومين الماضيين، ملحمة وطنية إقبال مكثف من الناخبين في مختلف مقار الاقتراع بالقاهرة ، للإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى العرس الديموقراطي والاستحقاق الدستوري، وسط أجواء احتفالية مبهجة ،وأصطف الناخبون في طوابير طويلة للمشاركة للمشاركة والحرص على مصلحة الوطن واختيار رئيس مصر القادم.

وفي مشاهد حضارية مليئة بأجواء الفرحة والسعادة ،توافد الشباب والسيدات إلى اللجان ، ودخولهم إلي الصناديق الانتخابية، للتعبير عن رأيهم بكل حرية دون أي معوقات، مع استمرار توافد المواطنين من إختلاف فئاتهم العمرية للمشاركة في العرس الانتخابي على مدار اليوم.

كانت لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية، قد بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح أول أمس الأحد 10ديسمبر، في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتي تُجرى تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر على مدى 3 أيام متتالية تنتهي مساء اليوم الثلاثاء 12ديسمبر، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

يخوض المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري