بدء توافد المواطنين على اللجان الانتخابات الرئاسية بالقليوبية

بدأ توافد الناخبين مبكرًا على لجان الإقتراع في محافظة القليوبية للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية 2024، حيث تنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في تمام الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً،.

وانتشرت قوات الأمن في كافة لجان ومقار الانتخابات على مستوى المحافظة لتأمين الناخبين واللجان والقضاة والمشرفين على عملية التصويت لضمان قيام كل منهم بأداء دوره في سهولة ويسر.

من جانبه يقوم محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، بمتابعة العملية الانتخابية بغرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بديوان عام المحافظة، والتي تضم نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وممثلين من القوات المسلحة ومديرية أمن القليوبية والمديريات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ويتابع الهجان من خلال غرفة العمليات عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخابات، مؤكدا انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث اى معوقات.. مشيرا إلى انه سيتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرانس مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ومن خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية والسلامة العامة.

ويبلغ عدد لجان الإقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 365 مقراً انتخابيا و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، وأن الكتلة التصويتية للمحافظة تبلغ حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة.