د. عبدالسند يمامة يدعو إلى التصويت بكثافة.. برنامجي يحل المشاكل الاقتصادية

قال عبد السند يمامة، المرشح للانتخابات الرئاسية، إن الإقبال على الانتخابات الرئاسية جيد للغاية، ولا توجد أي مشاكل أو شكاوي حول العملية الانتخابية، وبإذن الله نستكمل اليوم الثالث لاستكمال الانتخابات، ومن ثم يتم فرز الأصوات، والإعلان عن النتيجة الانتخابية.

ودعا "يمامة"، خلال حواره مع مراسل فضائية "ten" ببرنامج "بالورقة والقلم" الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية بكثافة، وحسن الاختيار ما بين البرامج الانتخابية للمرشحين.

وأشار المرشح للانتخابات الرئاسية، إلى ان برنامجه طرح حلا للمشاكل الاقتصادية للدولة المصرية بصورة علمية وبتحليل علمي، وكيف ستكون مصر بعد الانتخابات حال فوزه بالانتخابات.

حملة الدكتور عبدالسند يمامة توجه الشكر للناخبين

وفي سياق متصل، وجه الدكتور أيمن محسب، عضو حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، الشكر للشعب المصري العظيم على هذا التوافد غير المسبوق في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلا: “إن هذا الحشد الكبير للمواطنين الذين خرجوا ويدلوا بأصواتهم يعرفون قيمة مصر ومكانتها ويدركون أن صوتهم فارق”.

وأضاف "محسب"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الحملة أصدرت بياناً منذ قليل أبدت فيه سعادتها، موجهة الشكر للشعب المصري العظيم على هذا التوافد، مطالبة بالمزيد، ليس طمعا ولكن كرما في أخلاق الشعب، بالتوافد غدا بشكل أفضل لصورة مصر قبل أي شيء، واختيار المرشح الذي يرى فيه الاستقرار والأمان.

وأشار إلى أن الحملة لاحظت بأن هناك الكثير من اللجان لا يوجد بها أوراق الاقتراع بطريقة برايل، وعند توجيه هذه الشكوى لأكثر من مستشار أشاروا إلى أن عدداً من تقدم في اليوم الأول للانتخابات أنهى الورق فلم يكن هناك توقع بإقبال ذوي الهمم أكبر مما كان متوقعاً، متعهدين بأن يكون هناك توفر لهذه الأوراق غدا.

وأوضح أن تخصيص لجنة واحدة للمغتربين غير كافية، مطالبا الهيئة الوطنية للانتخابات بتخصيص لجنة ثانية للمغتربين غدا، نظرا لكبر محافظتي القاهرة والجيزة.