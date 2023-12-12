حقيقة انتشار بعض الخارجين على القانون بطريق "الفيوم- القاهرة" وإلقاء الحجارة

رصدت الأجهزة الأمنية انتشار منشورات متداوله على صفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن الزعم بانتشار بعض الخارجين على القانون بطريق "الفيوم/ القاهرة الصحراوي" وقيامهم باستيقاف قائدي السيارات لتوزيع عروض وهمية وفى حالة عدم توقف قائديها يقومون بإستيقافهم عنوة من خلال إلقاء الحجارة عليهم.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن جملةً وتفصيلاً، وتبين أن القائم على النشر (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) وقيامه بإنشاء عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لإستخدامها فى النصب والاحتيال على المتابعين من خلال إنتحال الصفة وإبتزاز بعض الأشخاص واختلاقه للواقعة المشار إليها لجذب عدد من المتابعين.

و تبين عدم ورود ثمة بلاغات أو شكاوى فى هذا الشأن وأن الطريق المشار إليه مُعين عليه خدمات وأقوال أمنية ثابتة ومتحركة على مدار 24 ساعة لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.