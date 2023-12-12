‏جامعة أسيوط تحذر من التعامل مع الكائنات الوهمية

حذرت جامعة أسيوط؛ من التعامل مع الكائنات الوهمية، التي أشارت إليها وزارة التعليم العالي مؤخراً، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة المعنية بالدولة؛ وذلك في إطار المواجهة الحاسمة للكائنات الوهمية التي تعمل بها دون ترخيص من وزارة التعليم العالي، و تمنح شهادات غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويقع الطلاب، وأولياء الأمور فريسة لها.

وتم إعلان قائمة سوداء؛ بهذه الكائنات الوهمية بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي ، وصفحتها الرسمية‏ على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليتعرف الطلاب، وأولياء الامور؛ على القائمة السوداء للكيانات الوهمية على مستوى الجمهورية.

ويجب أن يكون الطلاب وأولياء الأمور حذرين ويتحرصون على التحقق من مصداقية المؤسسات التعليمية قبل التسجيل فيها. وللمساعدة في هذا الصدد، يشدد الجامعة على أهمية التأكد من اعتمادية المجلس الأعلى للجامعات أو الجهات المعترف بها في بلد الدراسة قبل اتخاذ أي قرار بالتسجيل.

وتنصح الجامعة الطلاب وأولياء الأمور بالاعتماد على الجامعات والمؤسسات التعليمية المعترف بها ومرخصة من قبل الجهات الرسمية. وتؤكد أن الجامعات المعترف بها توفر البرامج التعليمية المطابقة للمعايير القومية وتمنح شهادات معترف بها دولياً.

بالنسبة للطلاب الذين قد سقطوا في فخ هذه الكائنات الوهمية، فإنه من المهم إبلاغ الجهات المختصة بهذا الأمر لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية حقوق الطلاب. وعلى الجميع أن يكونوا يقظين ويتعاونوا معاً للحد من انتشار هذه الكائنات الوهمية التي تضر بالتعليم العالي وتخدم أهداف غير قانونية.

ويجب أن يكون الطلاب وأولياء الأمور حذرين ويتحرصون على التحقق من مصداقية المؤسسات التعليمية قبل التسجيل فيها. وللمساعدة في هذا الصدد، يشدد الجامعة على أهمية التأكد من اعتمادية المجلس الأعلى للجامعات أو الجهات المعترف بها في بلد الدراسة قبل اتخاذ أي قرار بالتسجيل.

وتنصح الجامعة الطلاب وأولياء الأمور بالاعتماد على الجامعات والمؤسسات التعليمية المعترف بها ومرخصة من قبل الجهات الرسمية. وتؤكد أن الجامعات المعترف بها توفر البرامج التعليمية المطابقة للمعايير القومية وتمنح شهادات معترف بها دولياً.

بالنسبة للطلاب الذين قد سقطوا في فخ هذه الكائنات الوهمية، فإنه من المهم إبلاغ الجهات المختصة بهذا الأمر لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية حقوق الطلاب. وعلى الجميع أن يكونوا يقظين ويتعاونوا معاً للحد من انتشار هذه الكائنات الوهمية التي تضر بالتعليم العالي وتخدم أهداف غير قانونية.

تحث الجامعة الطلاب على أخذ هذه التحذيرات بجدية وعلى اتخاذ القرارات التعليمية المدروسة والمسؤولة. وتؤكد على أن الحصول على تعليم جيد وشهادة معترف بها هو أمر حيوي لمستقبل الطلاب ونجاحهم في حياتهم المهنية.