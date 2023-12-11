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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد صلاح يقود تشكيل الأفضل في أفريقيا 2023

تشكيل الأفضل في أفريقيا
تشكيل الأفضل في أفريقيا

قاد الدولى المصري محمد صلاح جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي تشكيل أفضل اللاعبين في أفريقيا لعام 2023 وذلك خلال حفل جوائز الكاف الذي يقام مساء اليوم الإثنين بمدينة مراكش المغربية.

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وجاء تشكيل الأفضل في أفريقيا كالآتي..

في حراسة  المرمى: الكاميروني أندري أونانا " مانشستر يونايتد".

في خط الدفاع: المغربي أشرف حكيمي "باريس سان جيرمان" - السنغالي كاليدو كوليبالي " الهلال السعودي " - الكونغولى شانسيل مبيمبا "مارسيليا ".

في خط الوسط: الغاني توماس بارتي" أرسنال" – الغاني محمد قدوس " وست هام يونايتد"  – الكاميروني فرانك زامبو أنجيسا " الكاميرون " –  المغربي سفيان أمرابط " مانشستر يونايتد".

في خط الهجوم: المصري محمد صلاح "ليفربول " – السنغالي ساديو ماني " النصر" – النيجيري فيكتور أوسيمين " نابولي ".

وتشهد جائزة أفضل لاعب أفريقي منافسة شرسة بين كل من محمد صلاح نجم ليفربول وأشرف حيكيمي نجم باريس سان جيرمان والنيجيري فيكتور أوسمين مهاجم نابولي.

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