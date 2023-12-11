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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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لميس الحديدي توجه رسالة للمقاطعين: الانتخابات حياة أو موت

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

وجهت الإعلامية لميس الحديدي رسالة لبعض الأحزاب المعارضة التي قاطعت الانتخابات الرئاسية 2024.

 وقالت: "مع هذا الإقبال الكثيف على التصويت ألم يكن أجدر المشاركة أو المنافسة أو دعم مرشح بعينه؟ نحترم كل المواقف لكن المشاركة والمنافسة مهمة".

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ولفتت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON إلى أن الانتخابات تخلق بيئة مهمة للحياة السياسية فالأحزاب تعيش وتموت في الانتخابات قائلة: "بعد هذه الانتخابات سيكون لدينا سبعة أحزاب فاعلة على الأرض وكنت أتمنى من الأحزاب المقاطعة المقاطعة المشاركة واستغلال أي فرصة للتواجد وخلق بيئة عمل".


وواصلت: “كنت أتمنى أن تشارك وأن لا نكتفي بالصمت ومشاهدة المشهد من بعيد والمقاطعة والاكتفاء بالانتقاد، بعد هذه المشاركة الكثيفة ألم يكن من الأفضل المشاركة”.

 

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