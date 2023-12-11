لميس الحديدي توجه رسالة للمقاطعين: الانتخابات حياة أو موت

وجهت الإعلامية لميس الحديدي رسالة لبعض الأحزاب المعارضة التي قاطعت الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت: "مع هذا الإقبال الكثيف على التصويت ألم يكن أجدر المشاركة أو المنافسة أو دعم مرشح بعينه؟ نحترم كل المواقف لكن المشاركة والمنافسة مهمة".



ولفتت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON إلى أن الانتخابات تخلق بيئة مهمة للحياة السياسية فالأحزاب تعيش وتموت في الانتخابات قائلة: "بعد هذه الانتخابات سيكون لدينا سبعة أحزاب فاعلة على الأرض وكنت أتمنى من الأحزاب المقاطعة المقاطعة المشاركة واستغلال أي فرصة للتواجد وخلق بيئة عمل".



وواصلت: “كنت أتمنى أن تشارك وأن لا نكتفي بالصمت ومشاهدة المشهد من بعيد والمقاطعة والاكتفاء بالانتقاد، بعد هذه المشاركة الكثيفة ألم يكن من الأفضل المشاركة”.