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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

أسوان تتابع سير العملية الإنتخابية بلجان إدفو وكوم أمبو

لجان الانتخابات الرئاسية
لجان الانتخابات الرئاسية

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمرور على اللجان الإنتخابية بمركزى إدفو وكوم أمبو للإطمئنان على سير أجواء الإنتخابات الرئاسية 2024، وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستى للناخبين داخل وخارج اللجان.

 وأوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتسخير مختلف الإمكانيات لتحقيق التكامل المطلوب فيما بينهم على أكمل وجه، لافته بأن كافة اللجان بمختلف مدن ومراكز المحافظة تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين على صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم ، ومشاركتهم الإيجابية فى هذا الإستحقاق الدستورى التاريخى .

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