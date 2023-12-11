بعد غياب طويل.. سميرة أحمد تصدم الجمهور بصغر ملامحها في أحدث ظهور بالانتخابات الرئاسية 2024

أدلت الفنانة سميرة أحمد بصوتها في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، داخل مقر لجنتها الإنتخابية في كلية الفنون، إذ يُعد هذا أحدث ظهور لها بعد غياب استمر طويلًا.

سميرة أحمد

سميرة أحمد

سميرة أحمد تُدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

وظهرت سميرة أحمد وهي تلوح بعلم مصر، تعبيرًا عن وطنيتها وحبها الشديد للوطن، كما أوصت المواطنين بضرورة النزول والمشاركة في انتخابات الرئاسة والإدلاء بأصواتهم.

سميرة أحمد

سميرة أحمد

الانتخابات الرئاسية 2024

وبدأت الانتخابات الرئاسية لعام 2024 صباح أمس الأحد، والتي من المقرر أن تستمر حتى مساء غد الثلاثاء.

سميرة أحمد

سميرة أحمد

في الوقت نفسه، شارك عدد كبير من نجوم الوسط الفني في العملية الانتخابية، أبرزهم أحمد العوضي، وحسن شاكوش، وخالد زكي، وإلهام شاهين، ومحمود الليثي، وتامر عبد المنعم، وحكيم، ونهى عابدين، وحورية فرغلي، وصبري فواز، وغيرهم.

سميرة أحمد تُقيم معرضًا لبيع فساتينها من أجل التبرع بأسعارها لصندوق "تحيا مصر"

على صعيد آخر، أقامت سميرة أحمد معرضًا لبيع مقتنيات وفساتين من أجل التبرع بها لصندوق "تحيا مصر" وعرضت فيها الكثير من الملابس التي ظهرت بها في أفلامها القديمة مثل "الخرساء" و"البنات والصيف" و"أم العروسة" و"عالم عيال عيال"، كما خصص النادي مكانا جميلا للمعرض من دون مقابل.

سميرة أحمد

وصرحت سميرة أحمد بأن هناك فتاة طلبت الحصول على فستان زفافها على رشدي أباظة في الفيلم حتى ترتديه يوم فرحها.

كما أشارت سميرة أحمد إلى أن المزاد حقق عائدًا ضخمًا، وحظيت حينها بتشجيع ودعم من الجميع .

سميرة أحمد

آخر أعمال سميرة أحمد

وكانت آخر أعمال سميرة أحمد مسلسل "ماما في القسم" الذي خاضت به ماراثون دراما رمضان عام 2010، وشاركها في بطولته النجم الراحل محمود ياسين، وأحمد فهمي، وياسر جلال، وعبد الباسط حمودة، وهو من تأليف يوسف معاطي وإخراج رباب حسين.