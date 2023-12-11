بعد أزمة لبلبة وإحالتها للتحقيق.. اعرف عقوبة التصويت في الانتخابات الرئاسية مرتين

شغلت النجمة لبلبة حديث الجمهور خلال الساعات الأخيرة، بعد إحالتها للتحقيق بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، عقب إدلائها بصوتها في انتخابات الرئاسة مرتين، الأولى في جدة على هامش حضورها الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، والثانية في مصر.

إحالة لبلبة للتحقيق عقب الإدلاء بصوتها في انتخابات الرئاسة مرتين

دافعت الإعلامية لميس الحديدي عن الفنانة لبلبة مؤكدة أنها لم تكن تعلم أن التصويت مرتين يعتبر جريمة انتخابية وخروج على القانون، وذلك خلال تقديم حلقتها من برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع عبر قناة ON الفضائية.

لبلبة أثناء تصويتها في انتخابات الرئاسة 2024

وأضافت الحديدي: لبلبة ربما لم تكن تعرف أو ليس عندها معلومة أن هذه تعد جريمة انتخابية، إنك تدلي بصوتك مرتين.. اللجنة العليا للانتخابات أصدرت بيانا منذ قليل قالت فيه رصدت لجنة الرصد بالهيئة الوطنية للانتخابات واقعة تصويت إحدى الناخبات".

وتابعت: "والتي تبين سابقة تصويتها بالخارج بإحدى السفارات بالدول العربية، مضيفة أنه بالفحص ثبت صحة الواقعة، وأن اللجنة العامة التي أدلت بصوتها فيها اتخذت الإجراءات القانونية وأحالتها لجهة التحقيق".

لميس الحديدي

لميس الحديدي تدافع عن لبلبة بعد إحالتها للتحقيق: يجب التحقيق مع القائمين على قاعدة بيانات الانتخابات

كما شددت الحديدي على ضرورة التحقيق مع القائمين على قاعدة بيانات الانتخابات، حيث قالت: "إذا كانت الهيئة قررت التحقيق مع لبلبة المفروض يتم التحقيق مع القائمين على قاعدة بيانات الانتخابات، بحيث إنها لما تدلي بصوتها تجد أنها سبق لها التصويت ولا تتمكن من الإدلاء برأيها".

عقوبة التصويت في الانتخابات الرئاسية مرتين

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة "الوفد" الإلكترونية، العقوبة التي تنتظرها النجمة لبلبة في حال ثبوت واقعة إنتخابها مرتين عن عمد.

لبلبة أثناء تصويتها في انتخابات الرئاسة 2024

نص المادة 66 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

وفقًا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تنص المادة 66 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، أو أبدى رأيه منتحلًا اسم غيره، أو اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.

كما يحق لرئيس اللجنة العليا في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

لبلبة أثناء تصويتها في انتخابات الرئاسة 2024

لبلبة تحول مقر لجنتها الانتخابية إلى عُرس انتخابي

وأثارت لبلبة ضجة واسعة في مقر لجنتها الإنتخابية بمنطقة الدقي، لحظة إدلائها بصوتها في الإنتخابات الرئاسية، لعام 2024، فبمجرد وصولها التف الجمهور حولها خصوصًا النساء والأطفال الصغار، كما حرصت على التقاط صور تذكارية معهم، والاحتفال معهم بالزغاريد والرقص على الأغاني الوطنية.

لبلبة أثناء تصويتها في انتخابات الرئاسة 2024

الانتخابات الرئاسية 2024

وبدأت الانتخابات الرئاسية لعام 2024 صباح أمس الأحد، والتي من المقرر أن تستمر حتى مساء غد الثلاثاء.

في الوقت نفسه، شارك عدد كبير من نجوم الوسط الفني في العملية الانتخابية، أبرزهم أحمد العوضي، وحسن شاكوش، وخالد زكي، وإلهام شاهين، ومحمود الليثي، وتامر عبد المنعم، وحكيم، ونهى عابدين، وحورية فرغلي، وصبري فواز، وغيرهم.

لبلبة أثناء تصويتها في انتخابات الرئاسة 2024

لبلبة تنتظر عرض "آل شنب"

على صعيد آخر، تنتظر لبلبة عرض أحدث أفلامها "آل شنب"، الذي المقرر أن يشارك في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، ويشاركها البطولة النجوم ليلى علوى، وسوسن بدر، وأسماء جلال، وهيدى كرم، ومحمود البزاوى، وخالد سرحان، وعلى الطيب، وابتهال الصريطي، وهو من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج أيتن أمين.

لبلبة

فيلم "آل شنب"

تدور أحداث فيلم "آل شنب" فى إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.