المنتخب الأوليمبي يدعم الاشقاء فى غزة بمبلغ مالى
تبرع المنتخب الأوليمبي لكرة القدم بمبلغ مالى كبير لدعم الأشقاء فى غزة وذلك من خلال صندوق حياة كريمة وقدم شيك التبرع اليوم محمود حرب المدير الإداري للمنتخب .
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وقد ساهم فى المبلغ كل أفراد المنتخب الأوليمبي بالجهاز الفني والإداري والطبي والإعلامي واللاعبين ومسئولى المهمات .
وتعاهد أفراد المنتخب الأوليمبي بتقديم مزيد من الدعم لاشقائنا فى غزة بشكل مستمر إيمانا منهم بالدور الوطنى تجاه القضية الفلسطينية والتى تعتبر جزء أصيل من الوطن العربي الكبير .