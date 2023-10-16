أسامة فيصل يقود هجوم منتخب مصر الأولمبي في مواجهة اوزبكستان

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي ، التشكيل الرسمي لمباراة اوزبكستان الودية على ملعب بونيودكور الدولى ضمن استعدادًات لاولمبياد باريس 2024 .

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تشكيل منتخب مصر الأولمبي لمباراة اوزبكستان

حمزة علاء حارس المرمي ،

في خط الدفاع عمر فايد واحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد حمدى ،

في خط الوسط : محمود جهاد وعلى زعزع واحمد فوزى ، محمود صابر

في خط الهجوم واحمد قطة ، اسامة فيصل.

دخل محمود جهاد لاعب منتخب مصر الأولمبي بدلا من محمد شحاته الذي تعرض إلى إصابة في عملية التسحين

موعد مباراة مصر و اوزبكستان الودية

تبدأ مباراة مصر و اوزبكستان مساء اليوم الاثنين الموافق 16 من شهر أكتوبر 2023 ، في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة ، و5 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و 6 مساء بتوقيت الإمارات .