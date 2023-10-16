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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أسامة فيصل يقود هجوم منتخب مصر الأولمبي في مواجهة اوزبكستان

أسامة فيصل
أسامة فيصل

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي ، التشكيل الرسمي لمباراة  اوزبكستان الودية على ملعب بونيودكور الدولى ضمن استعدادًات لاولمبياد باريس 2024 .

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تشكيل منتخب مصر الأولمبي لمباراة اوزبكستان

حمزة علاء حارس المرمي ،

في خط الدفاع عمر فايد واحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد حمدى ،

في خط الوسط : محمود جهاد  وعلى زعزع واحمد فوزى ، محمود صابر

في خط الهجوم واحمد قطة ، اسامة فيصل.

 دخل محمود جهاد لاعب منتخب مصر الأولمبي  بدلا من محمد شحاته الذي تعرض  إلى إصابة في عملية التسحين 

موعد مباراة مصر و اوزبكستان الودية

تبدأ مباراة مصر و اوزبكستان مساء اليوم الاثنين الموافق 16 من شهر أكتوبر 2023 ، في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة ، و5 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و 6 مساء بتوقيت الإمارات .

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