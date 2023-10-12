تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام الأردن

استقر البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي على التشكيلة الرسمية التي سيبدأ بها مواجهة الأردن فى المباراة التى تجمع المنتخبين بعد قليل على استاد المقاولون العرب.

تشكيل المنتخب الأولمبي أمام الأردن

في حراسة المرمى: حمزة علاء

في خط الدفاع: أحمد عيد - عمر فايد - حسام عبد المجيد - محمد حمدي

في خط الوسط: محمد شحاتة - علي زعزع - محمود جهاد

في الهجوم: محمود صابر - أسامة فيصل - مصطفى سعد.

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي، اليوم الخميس، أمام نظيره منتخب الأردن في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين الليلة باستاد المقاولون العرب، في إطار استعدادات شباب الفراعنة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ويواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الأردن في القاهرة اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر الجاري قبل مواجهة أوزباكستان في طشقند بعد ذلك بأربعة أيام.