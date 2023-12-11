خلال الفترة المسائية.. محافظ الوادي الجديد يتفقد عدد من اللجان الانتخابية بالداخلة

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، بجولة تفقدية شملت عدد من اللجان الانتخابية بمركز الداخلة “نادي الداخلة الرياضي وبدخلو والموشية والقلمون والراشدة”، وذلك للإطمئنان على سير العملية الانتخابية قبل إغلاق باب اللجان في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024.

وأوضح الزملوط أن اليوم الثاني شهد إقبالًا ملحوظًا من الناخبين وسط حالة من الانتظام سادت المشهد الانتخابي بكافة مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن غرف العمليات الرئيسية والفرعية لم تتلقى أي معوقات أو شكاوى على مدار اليوم.

الزملوط أعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجان الانتخابية في ضمان سير العملية الانتخابية بشكل سلس ومنظم. وأكد أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات اللازمة للناخبين وضمان حقهم في التصويت بحرية ونزاهة. وثمّن المشهد الانتخابي الهادئ والمريح في المحافظة، مشددًا على أنه يعكس روح الديمقراطية والمسؤولية التي تتحلى بها المجتمعات المحلية.

وأضاف الزملوط بأنه يتابع عن كثب سير العملية الانتخابية ويواصل التواجد في مختلف أرجاء المحافظة للاطلاع على مستجدات الأمور ومتابعة تقدم العمليات الانتخابية. وأهاب بالناخبين بالحفاظ على التباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

في الختام، أكد الزملوط أهمية المشاركة الايجابية في العملية الانتخابية وضرورة اختيار الشخص الأنسب لقيادة البلاد في المرحلة القادمة. وشدد على أهمية الاستفادة من حق التصويت لتحقيق مستقبل مشرق يعكس آمال وتطلعات الشعب المصري.

جانب من زيارة محافظ الوادي الجديد

جانب من زيارة محافظ الوادي الجديد

جانب من زيارة محافظ الوادي الجديد

جانب من زيارة محافظ الوادي الجديد