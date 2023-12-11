7 دقائق من التمارين الرياضية تساعدك في الحفاظ على الجسم

يدعي موظفو الكلية الأمريكية للطب الرياضي في إنديانابوليس أن بضع دقائق فقط من اللياقة البدنية في اليوم كافية للحفاظ على جسم نحيف ومناسب.

ووفقا لهم، يمكن اتباع هذه القاعدة إذا قمت بإجراء مجموعة صغيرة من التمارين المكثفة التي تستغرق 30 ثانية.

وفقا للخبراء، فإن أداء 12 تمرينا، يتطلب كل منها من 30 إلى 60 ثانية، يمكن أن يعطي "أقصى قدر من النتائج" في الحفاظ على شخصية جيدة، وتضمن مجمع هذه التمارين القفز، والاستيقاظ على كرسي، والجري في مكانه مع رفع الركبة العالي، والذي، وفقا للخبراء، يؤثر على الجسم كله.

دعا الخبراء أيضا القرفصاء والطعنات بأكبر قدر ممكن من الفعالية. في الوقت نفسه، يوصون بالقيام بالقرفصاء على طول الجدار القرفصاء، والضغط عليه بظهرك بالكامل.

وأوضح الخبراء أن هذا التمرين مفيد جدا لمشد العضلات في منطقة الخصر، وكذلك الجذع السفلي.

ويتأثر الجزء العلوي من الجسم بعمليات الضغط، وعمليات الضغط مع انعكاس، ويجلس القرفصاء على الكرسي مع الظهر إليه لتقوية ثلاثية الرؤوس، والشريط الجانبي.

وأضاف المستشارون الرياضيون أن أداء مثل هذه التمارين عالية الكثافة لمدة سبع دقائق في اليوم لمدة أسبوعين، يمكنك بالفعل الشعور بالنتيجة.