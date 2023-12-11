المتحدث الرسمي لقنا: إقبال كثيف على التصويت في الإنتخابات الرئاسية قبل غلق اللجان

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، الساعات الأخيرة من اليوم الانتخابي الثاني، الاثنين، شهد استمرارًا لتوافد الناخبين علي اللجان الانتخابية بكثافة عالية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط حرص الأهالي على الإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وبيّن المتحدث الرسمي، أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا يتابع عن كثب المشهد الانتخابي منذ اللحظات الاولي لانطلاق الماراثون الانتخابي داخل اللجان الفرعية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، والتى شهدت إقبالا ملحوظاً ومشاركة إيجابية من المواطنين.

وأورد أن إقبال الجميع، خاصة السيدات، اللاتي كن الأكثر توافدا منذ بداية اليوم الانتخابي الثاني، وذلك وسط حرص الجميع على الإدلاء بصوته قبل موعد إغلاق اللجنة، الذي ينتهي بوفود آخر ناخب.

وأشار المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إلى أن غرفة العمليات الرئيسية رصدت انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث اى معوقات، وأن جميع المتابعين لسير العملية الانتخابية من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدوليه لم يسجلوا أى خروقات من شأنها تعكير صفو العملية الانتخابية حتي هذه اللحظة.

وقال عمر عبد الباقي ، إن غرفة العمليات الرئيسية تابعت عن كثب سير العملية الانتخابية في يومها الثاني بكافة اللجان علي مستوي المحافظة، من خلال غرفة العمليات الرئيسية، والمنعقدة بمركز السيطرة للشبكة الوطنية والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللواء أشرف الدوادي محافظ قنا وانئبه الدكتور حازم عمر وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساد، يديرون غرفة العمليات.

وفي سياق ذي صلة، أشاد محافظ قنا بوعى المواطنين الذى ظهر فى هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات حيث حرصوا على التواجد امام اللجان في ساعات مبكرة إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية، مضيفا إلى أن عظيمات مصر من السيدات والفتيات تميزن بالحضور الحاشد في جميع لجان قنا الفرعية البالغ عددها 341 لجنة.