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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

العاهل الأردني: حل الدولتين أساس السلام في المنطقة

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين.

ودعا الملك عبدالله الثاني -خلال الاتصال، اليوم الاثنين- المجتمع الدولي إلى تكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية وضمان وصولها إلى قطاع غزة.

وجدد العاهل الأردني رفض بلاده القاطع لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين ولمحاولات الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأكد الملك عبدالله الثاني أن استمرار أعمال العنف التي يقدم عليها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، سيؤجج الصراع.

ونبه العاهل الأردني، طبقا لبيان الديوان الملكي، إلى أهمية إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية، مشددا على أن حل الدولتين أساس السلام في المنطقة وجزء من أمنها الإقليمي.

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