سيدة تتحدى الإعاقة وتدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالدقهلية

أدلت سيدة من ذوى الإحتياجات الهمم، بصوتها داخل لجنة مدرسة ديرب الخضر الإبتدائية بمركز بنى عبيد بالدقهلية، فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية .

ودخلت السيدة، إلى اللجنة الانتخابية، بمساعدة بعض الأهالى، وقامت بالإدلاء بصوتها، فيما شهدت اللجنة إقبالا من الناخبين على الاقتراع داخل اللجنة.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كما وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

وإنتظمت العملية الإنتخابية اليوم الاحد وبدأ الناخبون فى التوافد أمام اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم فى إنتخابات مجلس النواب وبدأت اللجان والمقار الإنتخابية إستقبال الناخبين فى تمام التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء ويتخللها ساعة راحة فمن الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا.وتجرى إنتخابات الرئاسة وفق إجراءات إحترازية مشددة حيث تم تعقيم اللجان والمقار الإنتخابيةوالتى تجرى على مدار3أيام الأحدوالإثنين زالثلاثاء الموافقين 10وو1211ديسمبربعدإنتهاء تصويت المصريين بالخارج حيثتبلغ الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشبابوالأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجانداخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجانداخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان )