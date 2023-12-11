وفاة مواطن داخل إحدى لجان الإنتخابات الرئاسية بالمنيا

لفظ المواطن محمد ربيع 70 عاما بمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا ، أنفاسه الأخيرة وذلك خلال الإدلاء بصوته الإنتخابي في الإنتخابات الرئاسية ، وتم نقله للمستشفى العام بالمركز .

وكان المواطن محمد ربيع 70 عاما قد لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء الإدلاء بصوته الإنتخابي باللجنة الإنتخابية رقم 25 بمدرسة الشلقامي الإبتدائية بقرية آبا إحدى قرى مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة، وذلك في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق ، وذلك بحسب التصريحات الصحفية للدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة .