الإثنين 11 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

وفاة مواطن داخل إحدى لجان الإنتخابات الرئاسية بالمنيا

التصويت الإنتخابي
التصويت الإنتخابي

لفظ  المواطن محمد ربيع 70 عاما بمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا ، أنفاسه الأخيرة وذلك خلال الإدلاء بصوته الإنتخابي  في الإنتخابات  الرئاسية ، وتم نقله للمستشفى العام بالمركز .

وكان المواطن محمد ربيع 70 عاما قد لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء الإدلاء بصوته الإنتخابي باللجنة الإنتخابية رقم 25 بمدرسة الشلقامي الإبتدائية بقرية آبا إحدى قرى مركز ومدينة مغاغة  شمال المحافظة، وذلك في تمام الساعة  السادسة وخمس دقائق ، وذلك بحسب التصريحات  الصحفية للدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة .

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