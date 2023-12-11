مدير تعليم نجع حمادى يطمئن على سير الإنتخابات الرئاسية

أجرى الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، اليوم، جولة تفقدية لعدد من اللجان الانتخابية بالمدارس المخصصة كمقار انتخابية، لليوم الثاني علي التوالي، للاطمئنان علي سير العملية الإنتخابية، و تسخير كافة الامكانات اللازمة لراحة الناخبين والمواطنين، رافقه محمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وأحمد فراج رئيس قسم الأمن، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتكثيف المتابعة اليومية لمراكز الاقتراع في المدارس المخصصة مقار انتخابية.

وشملت الجولة التفقدية، لمدير عام الإدارة، عددا من المقار الانتخابية، حيث تفقد لجنة مدرسة الإصلاح الزراعي الابتدائية، و لجنة مدرسة التجارة بنات بنجع حمادي، ولجنة مدرسة النصر بقرية هو.

وأشاد وزيري، بانتظام عملية الاقتراع في جميع اللجان الانتخابية بدائرة مركز نجع حمادي، منذ انطلاقها في الساعة التاسعة صباحا، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية التي شكلتها الإدارة التعليمية بنجع حمادي، لمتابعة الانتخابات الرئاسية لم تتلق أي شكاوى حتي هذه اللحظة، مشيدا بوعي المواطنين بنجع حمادي، علي وجه الخصوص، و المواطن القنائي والمصري بوجه عام، وذلك ما تشير إليه أعداد الناخبين المتوافدبن علي اللجان الانتخابية للإدلاء بالأصوات، وهو ما يدل علي وعي المواطن بأهمية النزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية الجارية.

وأشاد مدير عام الإدارة، بالدور الرائد للسيدات وكبار السن الذين انتظموا منذ الصباح الباكر في طوابير طويلة للمشاركة في العملية الانتخابية في جميع اللجان الانتخابية.