المنظمات العربية تصف الانتخابات بالعرس الديمقراطي

شارك عدد كبير من المنظمات والمؤسسات العربية، فى متابعة الانتخابات الرئاسية بمصر والتى وصفوها بالعرس الديمقراطى، وذلك لكثافة عدد المشاركين منذ اليوم الأول، وتمتعهم بالحرية والديمقراطية فى اختيار مرشح الرئاسة.

وقام السفير خليل إبراهيم الذوادى، الأمين العام المساعد، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية من خلال جولة ميدانية لأماكن للاقتراع لتفقد عدد من المراكز واللجان والاطلاع على سير العملية الانتخابية والإجراءات المتبعة لإتمام عملية التصويت.

ورصدت البعثة الجهود المبذولة لإتمام العملية الانتخابية بسهولة ويسر وانتظام من خلال التدابير التنظيمية والإجرائية التى قامت بها الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى الاستعدادات الأمنية واللوجستية المكثفة المتخذة من قبل الجهات المعنية لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم والقيام بواجبهم الوطنى.

من جانبه أكد عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، حرص البرلمان العربى على نقل الصورة الحقيقية لعملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية بمصر بكل حيادية وشفافية ونزاهة، مشددًا على حيادية البرلمان ومتابعة الانتخابات بمهنية غير مسيسة.

واشاد العسومى بالخطة والرؤية الاستراتيجية التى أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية لمتابعة الانتخابات والتى تسير فى حياد تام مع كافة المرشحين، حيث إن المواطن المصرى يدلى بصوته بحرية ودون أى عائق وهو ما يؤكد على نزاهة الانتخابات المصرية.

كما تقوم المنظمة العربية لحقوق الإنسان بمتابعة مجريات العملية الانتخابية من خلال عينة عشوائية تشمل 5 أقاليم على مستوى الجمهورية تضم 15 محافظة من خلال 5 فرق، ويتكون فريق المتابعين الدوليين من 38 متابعا دوليا يحملون جنسيات 18 دولة عربية وأوروبية من أعضاء مجلس أمناء المنظمة وقيادات المنظمات الأعضاء وخبراء استشاريين.

ومن جانبها أكدت سبيسيوزا كازيبوى رئيسة بعثة متابعة الانتخابات عن الاتحاد الأفريقى أن متابعة الاتحاد لهذا الاستحقاق الديمقراطى يمثل خطوة رئيسية لاستكمال الإنجازات، وثمنت اعتماد مصر الإشراف القضائى على العملية الانتخابية كضمانة لنزاهة الانتخابات.