توافد العشرات من السيدات للجان الإنتخابات الرئاسية بمركز بدر

توافدت العشرات من السيدات ، أمام اللجان الإنتخابية بمركز بدر ، عقب الإنتهاء من أعمالهن المنزلية، واللائي إصطففن أمام اللجان الإنتخابية، للإدلاء بأصواتهن في الإنتخابات الرئاسية ، وصنع المستقبل للأجيال القادمة .

جديرا بالذكر أن عدد الناخبين بمركز بدريبلغ 142978ناخب وناخبة ، بنسبة 4,3% من عدد الناخبين بمحافظة البحيرة ، يدلون بأصواتهم داخل 20مركز إنتخابي يضم 29لجنة فرعية ، ويتواجد مقر اللجنة العامة نادي بدر الرياضي .

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، على استمرار متابعة غرفة العمليات المركزية ، لإنتظام سير العملية الإنتخابية على مدار الساعة ، للوقوف على الحالة العامة للمشهد الإنتخابي، والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات ،وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين، حفاظًا على إنتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.