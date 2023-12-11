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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

توافد العشرات من السيدات للجان الإنتخابات الرئاسية بمركز بدر

توافد السيدات
توافد السيدات

توافدت العشرات من السيدات ، أمام اللجان الإنتخابية بمركز بدر ، عقب الإنتهاء من أعمالهن المنزلية، واللائي إصطففن أمام اللجان الإنتخابية، للإدلاء بأصواتهن في الإنتخابات الرئاسية ، وصنع المستقبل للأجيال القادمة .

جديرا بالذكر أن عدد الناخبين بمركز بدريبلغ 142978ناخب وناخبة ، بنسبة 4,3% من عدد الناخبين بمحافظة البحيرة ، يدلون بأصواتهم داخل 20مركز إنتخابي يضم 29لجنة فرعية ، ويتواجد مقر اللجنة العامة نادي بدر الرياضي .

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة ، على استمرار متابعة غرفة العمليات المركزية ، لإنتظام سير العملية الإنتخابية على مدار الساعة ، للوقوف على الحالة العامة للمشهد الإنتخابي، والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات ،وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين، حفاظًا على إنتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.

الجريدة الورقية