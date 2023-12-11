شيخ الصيادين بالشرقية: النزول للانتخابات فرض وواجب وطني لكل مصري

قال عبد الفتاح عبد النبي خليل، شيخ الصيادين بمحافظه الشرقية، أن النزول للانتخابات فرض وواجب على كل مصري يراعى حق بلاده ويعرف قيمتها.

جاء ذلك خلال إدلائه بصوته في اللجنة الانتخابية رقم ٣٩ بمدرسة على ابن ابى طالب بالعلاقمة دائرة مركز ههيا، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار مصطفى أحمد دياب المشرف على الانتخابات باللجنة.

وقال شيخ الصيادين ان اليوم هو ليس انتخاب، ولكنه عرس ديمقراطي يصطف فيه شعب مصر وراء جيش بلاده وشرطتها، باعثا برسالة لكل من يتقاعس عن الانتخاب، أن اختيار قيادة مصر السياسية أمانة لابد من آداءها.

ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية.