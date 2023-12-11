عضو لجنة العفو الرئاسي: الشباب والمرأة يتصدران المشهد الانتخابي

علق كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن الانتخابات الرئاسية 2024، مشددًا على أن الشباب والمرأة يتصدران المشهد الانتخابي، ولهم حضور قوي جدًا بالانتخابات الرئاسية 2024.

الانتخابات الرئاسية 2024:

وأشار إلى أن هذا سوف ينعكس على فكرة الوعي الحقيقي الذي تراكم على مدار الـ9 سنوات الماضية، وجاء ذلك خلال لقائه عبر قناة “دي أم سي”، اليوم الإثنين.

وأوضح أن هذا الوعي يتبلور في شكل الانتخابات، والاهتمام بالمشاركة، تحديدًا من قبل الشباب، لأنهم يريدون أن يكونوا شركاء حقيقيين في بناء الجمهورية الجديدة، وأن يكونوا درعا لحماية بلدهم، مؤكدًا أن الشباب أصبح لديه وعي بأن المشاركة هي سلاح لمواجهة أي مخاطر، ودرع لحماية الوطن من أي خطر.

وأضاف أن الشعب المصري يخلق مشهدا كبيرا أمام العالم، ويبعث رسائل محتواها أننا شعب قوي وواعٍ ومستعد دائمًا لمواجهة أي مخاطر، منوهًا بأن الشباب هم الكتلة الأكبر في المجتمع، وخلال الفترة الماضية شهدنا تجارب كثيرة لبعض الإنجازات وتنمية تمكين الشباب، ووضعهم في مقدمة المشهد.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد انتهت من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.