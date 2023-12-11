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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

السفير الكندى لوي دوما يزور الـ CIC

السفير الكندى لوي
السفير الكندى لوي دوما

أجرى السفير الكندى فى مصر زياره  لمقر الجامعة الكندية الدولية CIC وشملت الزيارة جولة فى الحرم الجامعى والتعرف على الخدمات المتعدده والملاعب كما تفقد الاستوديو الخاص بكليه الإعلام  ومعامل كليه الهندسه ومعمل ال 5G والتى قامت بتأسيسه شركه المصريه للاتصالات.

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كما تم عقد لقاء مفتوح مع الطلاب والذى أكد من خلاله عن فخره بالعلاقه بين كندا ومصر و تواجد كندا الدائم بالمشهد التعليمي المصرى .

وخلال اللقاء تم  التطرق إلى البرامج التى يدرسها الطلاب وتجربتهم من حيث البرامج المتنوعة والتى ترتبط ارتباطاً مباشراً بسوق العمل وعبر الطلاب عن اهتمامهم بالتعليم الكندى ورغبتهم باستكمال دراستهم فى كندا من خلال  الفرص المتنوعه التى تقدمها لهم ال  CIC.

 وتنوعت الأسئلة الخاصة بسوق العمل الكندى واحتياجاته و كيفيه تطوير مهارتهم لمواكبته و التأقلم مع الحياة العملية فى كندا فى حاله السفر للعمل أو للتعليم,وهى واحدة من أهم المزايا  التى تقدمها ال CIC  لطلابها  من خلال برامج التبادل الطلابى من خلال شراكتها مع جامعه كيب بريتون الكندية .

وأعرب السفير الكندى عن إعجابه بالتطور الحادث فى كل المجالات فى مصر موضحاً أنه كان يعمل فى مصر عام 1996 وغادرها ثم عاد مؤخرا وشعر بالانبهار من التغيير الذي شهده، مشيراً إلى أن المصريين يتميزون دائما بالكرم والطيبة لافتا أنهه يحب الطعام المصرى جدا.

كما تم فتح النقاش من قبل الطلبه مع السفير الكندى حول رأيه فى ما يحدث فى فلسطين الآن، قائلا " الإنسانية يجب أن تسود " معرباً عن حزنه  كإسان وأب لما يراه من الأحداث.

واختتمت الزياره بإهداء درع تذكارى للسفير الكندى بمصر تعبيراً عن التقدير لدعمه لل CIC .

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