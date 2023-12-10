السفير خطابي يؤكد أهمية الدور المؤثر للإعلام في الشراكة العربية الصينية

التقى السفير احمد رشيد خطابي،الامين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال والوفد المرافق له على هامش الدورة السادسة لملتقى التعاون العربي الصيني في مجال الاذاعه التلفزيون،المنعقد خلال الفترة من 9-11 ديسمبر 2023،بمدينة هانغتشو بالسيدة تساو شومين،مدير عام الادارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون ( برتبة وزير ) بجمهورية الصين الشعبية .

وقد تناول اللقاء العلاقات المتميزة بين جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية في اطار محددات وآليات منتدى التعاون العربي الصيني .

و في هذا الصدد اكد السفير خطابي على الاهمية الخاصة للشق الاعلامي لهذا المنتدى وحرص الامانة العامة بتوجيه من الامين العام على اعطاء الاولوية للشراكة العربية الصينية في هذا المجال الحيوي بما في ذلك تعزيز التبادل البرامجي بما يسهم في القاء الضوء على الحضارتين العربية والصينية .

و اكد السفير الدور المؤثر للاعلام في اضفاء طابع ملموس على الشراكة العربية الصينية لتحقيق المصالح المشتركة مشيرا الى الحاجة لمواكبة التطور السريع الذي عرفته وسائل الاعلام والاتصال والانفتاح على مختلف التجارب بما فيها التجربة الصينية في المجال التكنولوجي والرقمي .

من جهتها أعربت السيدة الوزيرة عن شكرها و امتنانها لدعم الامين العام احمد ابو الغيط للتعاون في مجال الاعلام مع الصين خاصة في إطار مبادرة الحزام والطريق وفي جوهرها التبادل الانساني والحضاري والثقافي وخاصة مع العالم العربي بحكم ما يتقاسم مع الصين من روابط متجذرة .

وفي ختام هذه المقابلة تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الامانة العامة لجامعة الدول العربية و الادارة الوطنية للاذاعة والتلفزيون في جمهورية الصين الشعبية، تهدف الى تطوير علاقات التعاون في المجال السمعي - البصري من خلال التعاون بين مؤسسات الاعلام ، وارساء شراكات للانتاج المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين

وأضاف خطابي في كلمة ألقاها نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة لملتقى التعاون العربي الصيني في مجال الإذاعة والتلفزيون، لقد بلغت الشراكة العربية الصينية مستوىً استراتيجياً، حيث تُوجت بعقد القمة العربية الصينية في دورتها الأولى بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر 2022، وإعلان الرياض الذي يعد بمثابة خارطة الطريق لمستقبل هذه الشراكة المتميزة.

وركز الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إننا حريصون على تعزيز هذه الشراكة من خلال إرساء دعائم التنمية وسبل التعاون والبناء المشترك، في مختلف المجالات عبر الآليات التي يتيحها منتدى التعاون العربي الصيني، والتأكيد على أهمية توطيد علاقات الصداقة العربية الصينية على المستوى الشعبي في مختلف المجالات الثقافية والرياضية والسياحية والإعلامية.

وأكد مواصلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التنسيق مع الجهات العربية والصينية لتنفيذ مخرجات هذه القمة، المنصوص عليها في الوثائق الثلاث الصادرة عن القمة المذكورة، في مجالات: السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والملكية الفكرية والطاقة والزراعة والاقتصاد الرقمي وحماية البيئة والسياحة والصحة والثقافة والإعلام.