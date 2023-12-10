السفير المصري الجديد لدى دكا يقدم أوراق اعتماده

قدم السفير عـمر فهمي يوم ٧ ديسمبر الجاري أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية إلي الرئيس البنجلاديشي Mohamed Shahabuddin.



ونقل السفير عـمر فهمي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي نظيره البنجلاديشي، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين في عدة مجالات.



وأشار إلى أن مصر وبنجلاديش ستحتفلان في مارس ٢٠٢٤ باليوبيل الذهبي لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، وأن تلك العلاقات اتسمت دوماً بالود والاستقرار والاحترام المتبادل على مدار الخمسين عاما، حيث تحرص مصر على تطوير هذه العلاقات في كافة مجالات التعاون الثنائي.



من جانبه، أكد الرئيس البنجلاديشي على تقدير شعب بلاده لمكانة مصر ، لاسيما في دعم إستقلال بنجلاديش عام ١٩٧١ ، كما أشاد بدور مصر الريادي في دعم الشعب الفلسطيني.