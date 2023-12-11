محافظ كفرالشيخ: لجان الانتخابات تشهد إقبالاً جيداً من الناخبين للمشاركة في الانتخابات

أكد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، اليوم الاثنين، أن لجان الانتخابات شهدت إقبالاً جيداً من الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية منذ بدء عملية التصويت حيث يشارك مليوني و 339 الف و 800 ناخب في العرس الديمقراطى، بالانتخابات الرئاسية بالمحافظة .

أوضح أن الناخبين موزعين على 14 لجنة عامة، و 508 مركز انتخابى، بـ 524 لجنة فرعية، و 5 لجان للوافدين من المحافظات، على مستوى المحافظة، كما يشارك 18 مستشفى حكومي، و 22 مستشفى خاص، 11 مركز طبى، لأستقبال اى حالات طارئة و 47 نقطة اسعاف بـ 95 سيارة اسعاف، و 43 وحدة إطفاء بنطاق محافظة كفرالشيخ.