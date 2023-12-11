نائب محافظ الوادي الجديد يتابع سير العملية الانتخابية

تفقدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، عدة مدارس بالمحافظة لتفقد انتظام العملية الانتخابية في أول أيام الانتخابات وشارك في جولتها التفقدية وصفى حسن مدير إدارة التربية والتعليم وأكدت علي تقديم كافة الخدمات للمواطنين لتسهيل عملية الادلاء بأصواتهم

أشارت نائب المحافظ، إلي أهمية المشاركة في العملية الانتخابية وان الانتخابات هي حق أساسي من حقوق الإنسان، وهي وسيلة أساسية لمشاركة المواطنين في صنع القرار.

وأوضحت أن الهدف الرئيسي من زيارتها للمدارس هو التأكد من سلامة وانتظام العملية الانتخابية وتوفير البيئة الملائمة للمواطنين لممارسة حقهم في التصويت بحرية ونزاهة.

وخلال جولتها التفقدية، استمعت الدكتورة حنان مجدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل والاحتياجات التي يواجهها المواطنون في عملية الانتخابات. وتعهدت بتقديم الدعم اللازم لمعالجة هذه القضايا والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

وأكدت الدكتورة حنان أهمية تعزيز الوعي الانتخابي بين المواطنين وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية. كما التأكيد على أهمية الانتخابات كأداة لتعزيز الديمقراطية وتحقيق استقرار المجتمع.

وأشارت الدكتورة حنانإلى أن الدولة ملتزمة بتوفير كل الإمكانات والموارد اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل سلس ومنصف. وأعربت عن شكرها وتقديرها للمواطنين الذين لبوا الدعوة للمشاركة في الانتخابات ومارسوا حقهم الديمقراطي بحرية ووسطية.

ودعت الدكتورة حنان مجدي جميع المواطنين إلى انتخاب المرشحين الأكفاء والمناسبين والذين يعتنقون مبادئ العدالة والتطوير والخدمة العامة. وأكدت على أهمية الالتزام بقواعد السلوك الانتخابية وعدم التلاعب في العملية الديمقراطية لضمان حصول المجتمع على القيادة القادرة والمسؤولة.

وفي النهاية، أشادت الدكتورة حنان مجدي بالتعاون والتنسيق القوي بين المؤسسات التعليمية والحكومية في المحافظة لتأمين سير العملية الانتخابية بشكل فعّال ومنظم. وأكدت أن هذا التعاون يعكس التزام الجميع بالديمقراطية وتعزيزها في الوادي الجديد.

وأكدت الدكتورة حنان مجدي من جاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال الناخبين وتسهيل عملية التصويت. وأعربت عن ثقتها في أن العملية الانتخابية في المحافظة ستكون نزيهة وشفافة، وستسهم في بناء مستقبل أفضل للوادي الجديد وتحقيق تطلعات المواطنين.

جولة تفقدية لنائب محافظ الوادي الجديد لمتابعة سير العملية الانتخابية