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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

سيدات يشاركن للمرة الأولى

اقبال نسائي على اللجان الانتخابية بقرى ومدن الدقهلية

سيدة مسنة تدلي بصوتها
سيدة مسنة تدلي بصوتها في احدى اللجان
سيدة تستعد للإدلاء بصوتها
حرص نسائي على المشاركة في الانتخابات

شهدت لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة الدقهلية اقبالا نسائيا متميزا ، حيث توافدت أعداد من النساء والسيدات من كبيرات السن على اللجان منذ صباح اليوم الثاني للانتخابات للإدلاء بأصواتهن .

وظهر واضحا التزام النساء بالتنظيم وحرصهن على الادلاء بأصواتهن ، في كافة لجان المدن والقرى مما يعكس وعي السيدات بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية ، والتقت " بوابة الوفد " بعدد من السيدات قبل الادلاء بأصواتهن أمام احدى لجان مدينة بلقاس وعبرن عن سعادتهن بالمشاركة في التصويت على الانتخابات الرئاسية ، وأكد بعضهن أنهن يشاركن للمرة الأولى في الانتخابات ، بينما أكد البعض منهم أنهن شاركن عدة مرات قبل ذلك وأن الانتخابات فرصة مواتية لمشاركة الجميع فيها .

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تجرى على مدار3أيام   الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 10وو1211ديسمبربعدإنتهاء تصويت المصريين بالخارج  ، حيث تبلغ الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية  4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي .

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