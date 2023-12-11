استكمالًا لجولته التفقدية للإطمئنان على سير العملية الانتخابية بكافة مراكز المحافظة، تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، عدد من لجان مركز الداخلة شملت “موط والهنداو والعوينة والشيخ والي والمعصرة وأسمنت والشيخ مفتاح” وذلك خلال اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024

وقدم المحافظ الشكر للناخبين، لحرصهم على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم منذ الساعات الأولى لفتح اللجان. مثمنًا المشاركة المتميزة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. كما اطمأن على توافر كافة التيس

وأشاد اللواء الزملوط، بالجهود الأمنية المبذولة لضمان أمن وسلامة الناخبين والعاملين في اللجان، حيث قام بزيارة مركز الشرطة المجاور للتأكد من جاهزيتهم وتوفر كافة التدابير الأمنية اللازمة.

وفي سياق متصل، لفت المحافظ الاهتمام إلى أهمية الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية وضرورة اختيار المرشح المناسب لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة.

وختم اللواء الزملوط زيارته بتوجيه الدعوة لجميع المواطنين بالمحافظة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والوفاء بواجبهم الوطني، مشددًا على أن هذه الانتخابات هي فرصة حقيقية لتعبير الشعب عن أصواته وتحديد مستقبل البلاد.

ومن المتوقع أن يستمر اللواء الزملوط في جولاته التفقدية للإطمئنان على سير العملية الانتخابية في باقي المراكز بالمحافظة، بهدف ضمان نجاح العملية الانتخابية وإقامة انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب المصري.

محافظ الوادي الجديد يتفقد عدد من لجان مركز الداخلة