الخارجية الفرنسية: نتابع الوضع في باب المندب وندعو لتجنب أي تصعيد إقليمي

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، إدانتها لجميع الاعتداءات التي تهدد حرية الملاحة، مجددة دعوتها للحوثيين إلى الوقف الفوري للهجمات بحق المدنيين والتصرفات التي تهدد حرية الملاحة.

وقالت الخارجية الفرنسية -في بيان لها اليوم /الاثنين/-: " ندين جميع الاعتداءات على حرية الملاحة، كما كان موقفنا بعد الاستيلاء على السفينة التجارية جالاكسي ليدر في 19 نوفمبر، ونجدد دعوتنا للحوثيين إلى الوقف الفوري للهجمات على المدنيين والتصرفات التي تهدد حرية الحركة والملاحة".

وأضافت أنها تتابع عن كثب تطورات الوضع في البحر الأحمر وفي منطقة مضيق باب المندب، داعية جميع الجهات الفاعلة إلى تجنب أي تصعيد إقليمي.

وذكرت الخارجية ما أشارت إليه وزارة الدفاع الفرنسية في بيانها أمس /الأحد/، إلى أن الفرقاطة متعددة المهمات التابعة للبحرية الفرنسية "لانجدوك" اعترضت وأسقطت مسيرتين كانتا متجهتين نحوها من سواحل اليمن، وتم تنفيذ هذا كجزء من الدفاع المشروع عن النفس.

كما أعلنت هيئة أركان الجيوش الفرنسية أمس /الأحد/ أن الفرقاطة الفرنسية متعددة المهمات "لانغدوك" أسقطت مُسيرتين ودمرتهما في البحر الأحمر كانتا متجهتين نحوها انطلاقا من سواحل اليمن، وجرت هذه العملية على بُعد 110 كيلومترات من الساحل اليمني قرب مدينة الحديدة.

وقد هدد الحوثيون، أول أمس /السبت/، بمهاجمة أي سفينة في البحر الأحمر متجهة نحو إسرائيل إذا لم تصل المساعدات الطارئة إلى سكان قطاع غزة.

ويأتي هذا الهجوم في إطار تزايد الهجمات وأعمال القرصنة في البحر الأحمر من قبل الحوثيين اليمنيين، مما يشكل زيادة مقلقة في عدد الهجمات التي تهدد حرية الملاحة في هذه المنطقة.