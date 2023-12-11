وزير الدولة للإنتاج الحربي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، جاء ذلك بمقر لجنته الانتخابية بمنطقة المقطم.

قام الوزير "محمد صلاح" بدعوة جميع أبناء الإنتاج الحربي لأداء واجبهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والمشاركة بفاعلية، مؤكداً على أن حرصه على الإدلاء بصوته فى هذا الحدث الهام يأتي إنطلاقاً من المسئولية الوطنية فالمشاركة الإيجابية هي حق أصيل وواجب وطني لكل فرد مخلص.

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بما لمسه خلال مشاركته بالانتخابات من تنظيم والتزام بالمعايير الدستورية والقانونية المنصوص عليها خلال سير العملية الانتخابية.

بدوره أكد محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة على أن الوزير "محمد صلاح" أشاد بحرص المصريين بالخارج على التوجه لصناديق الاقتراع والمشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية على الرغم من بُعد عدد من اللجان عن مقر إقامة بعض الناخبين في بعض البلاد وكذا انخفاض درجات الحرارة في البعض الآخر، وأعرب عن ثقته في وعي المصريين بالداخل أيضاً بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري الأهم من بين الاستحقاقات الانتخابية التي نص عليها الدستور، مؤكداً على أن التكاتف الدائم لأبناء الشعب المصري لطالما كان السبب الرئيسي في تجاوز مصر بنجاح لأي تحدي.



