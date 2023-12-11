استمرار توافد الناخبين علي لجان الإقتراع للإدلاء بأصواتهم في المنوفية

ووسط أجواء من الزغاريد والفرحة بين جموع الناخبين ، تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من اللجان والمقار الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية والتأكد من عدم وجود أى معوقات قد تعرقل صفو المشهد الانتخابي، رافقه نائبه محمد موسى ، العقيد محمد عدلي مدير مرور المنوفية ، الأستاذة عواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم .

حيث تفقد المحافظ اللجان الإنتخابية بمدرسة الحاج صلاح خطاب الاعدادية المشتركة بميت خاقان ، وإطمئن علي مدى توافر كافة سبل الدعم والتيسيرات اللازمة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر ، كما تابع المحافظ أعمال اللجان الطبية المتواجدة بمحيط مقار اللجان الإنتخابية لتقديم الخدمات الطبية للناخبين من كبار السن وذوي الهمم ومساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم .



وأكد محافظ المنوفية أن العملية الإنتخابية تتم تحت إشراف وتأمين كامل بما يضمن نجاح الإنتخابات وظهور المحافظة بالشكل اللائق بها فضلاً عن التيسير على المواطنين للمشاركة بسهولة ويسر، مشيراً إلى إستمرار توحيد الجهود بين مختلف الجهات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي .

وأضاف أبو ليمون إلي إستمرار المتابعة اليومية علي مدار اليوم للمشهد الانتخابي بكافة أرجاء المحافظة وحتى إنتهاء عملية التصويت ومن خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل كافة المعوقات والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات، وناشد محافظ المنوفية مجدداً جموع أهالي وأبناء المحافظة بالنزول والمشاركة في هذا الإستحقاق الإنتخابي وتحقيق أعلي نسبة مشاركة للحفاظ على صدارة المشهد الانتخابي بين المحافظات لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة .