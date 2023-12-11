أمن الشرقية يساعد المسنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

شهدت لجنة المغتربين بمدرسة الثانوية الزراعية بالزقازيق بمحافظة الشرقية، قيام قوات قسم حقوق الإنسان بمديرية أمن الشرقية بمساعدة عدد من السيدات المسنات علي الدخول الي لجانهم الانتخابية.

جاء ذلك إستمرارًا لسلسة الملحمة الوطنية التي يقدمها رجال وزارة الداخلية ومديرية امن الشرقية في تقديم يد العون لكبار السن وذوي الاعاقة لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

حيث شهدت اللجنة رقم ١٧ المخصصة للمغتربين ومقرها مدرسة الثانوية الزراعية بالزقازيق قيام المستشار محمد عبد السميع رئيس اللجنة واحمد جريده امين اللجنة بمساعدة مسنة تبلغ من العمر 78 عاماً حضرت علي كرسي متحرك رفقة رجال الأمن حيث حرص الجميع علي تقديم المساعدة لها للإدلاء بصوتها.

كما شهدت اللجنة الانتخابية رقم 16 بذات المدرسة حضور مسنة تبلغ من العمر 85 سنة علي كرسي متحرك يرافقها رجال الأمن وتم تقديم يد العون والمساعدة لها للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية حيث أكدت حرصها علي الحضور والادلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية من أجل مستقبل الأجيال القادمة.

ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية .