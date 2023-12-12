شيخ الإذاعيين فهـمي عـمـر يُدلي بصوته في مسقط رأسه

أدلي فهمي عمر، شيخ الإذاعيين بصوته فى الانتخابات الرئاسية، اليوم الاثنين، تاني أيام الاقتراع، بمسقط رأسه فى محافظة قنا.

ووصل شيخ الإذاعيين إلى مقر لجنة الاقتراع المُخصصة للوافدين بمجمع الألومنيوم الصناعي شمال غرب محافظة قنا، ظهر اليوم الاثنين، وأدلي بصوته فى لجنة مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الثانوية بمدينة الألومنيوم.

والإذاعي الكبير من مواليد قرية الرئيسية شمال غرب مدينة قنا، ويحرص على قضاء فصل الشتاء بالسراي الخاصة به فى القرية.

وكانت محافظة قنا قد أعدت لجان للوافدين فى المحافظة لاستقبال من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم وتنطبق عليهم شروط عدم مطابقة محل الإقامة مع القيد الإنتخابي.

وخصصت محافظة قنا، 6 لجان لتصويت الوافدين وهي مركزين انتخابيين فى مركز ومدينة قنا، فى اللجنة الفرعية بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، وفي مدرسة قنا الرسمية للغات، وخصصت المحافظة أيضا مركزين للاقتراع بمركز نجع حمادي شمال المحافظة لاستقبال المغتربين العاملين فى مجمع الألومنيوم الصناعي ومقرهما مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الثانوية بالمدينة السكنية بمجمع الألومنيوم، والأخري بمدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق شمال مدينة نجع حمادي، وفى جنوب قنا خصصت لجنة بمركز قفط بالمدرسة الإعدادية المشتركة، ولجنة بمركز قوص بمدرسة مصنع السكر الثانوية للبنات.

وقال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي باسم محافظة قنا، إن غرفة العمليات الرئيسية تتابع عن كثب سير العملية الانتخابية في يومها الثاني بكافة اللجان علي مستوي المحافظة، من خلال غرفة العمليات الرئيسية، والمنعقدة بمركز السيطرة للشبكة الوطنية والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللواء أشرف الدوادي محافظ قنا وانئبه الدكتور حازم عمر وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساد، يديرون غرفة العمليات.