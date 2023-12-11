العاملين بالبنك الزراعى المصرى بالفيوم يدلون باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

حرص عدد كبير من العاملين بالبنك الزراعى المصرى بالفيوم والفروع التابعة له فى أول وثانى أيام الانتخابات على التوجه للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بالمقار الانتخابية المنتشرة بكافة أرجاء المحافظة وذلك من أجل المشاركه الإيجابية والظهور بالمظهر المشرف واللائق الذى يظهر للعالم أن المواطن المصري له الحق والحريه فى اختيار من يمثله بناءا على توجيهات علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصري بأهمية مشاركة العاملين بالبنك بمختلف المحافظات وحث المواطنين وتوعيتهم للادلاء باصواتهم بالعملية الانتخابية .

وكان جموع العاملين بالبنك الزراعى المصري بقطاع الفيوم ادلوا بأصواتهم في أول وثاني أيام الانتخابات الرئاسية ,كما كلف السيد محمد شتا رئيس قطاع الفيوم مديرى الادارات بالقطاع بالمتابعة الميدانية والمرور على كافة اللجان كلا فى نطاق عمله على مستوى مراكز وقرى المحافظة للوقوف على استمرارية واستدامه العملية الانتخابية والحل الفورى أى مشكلة بجانب تواجد ممثلين عن البنك أمام كل لجنة انتخابية لرصد أي مشكلة أو شكوى أولا بأول و إزاله المعوقات والتحرك الفورى والعمل على حلها وأزالتها حتى يتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم في حرية وييسر

كما وجه جموع العاملين داخل البنك وفروعة المنتشرة فى قرى ومدن المحافظة على المشاركه الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وضرورة حشد ذويهم للإدلاء بأصواتهم من أجل صنع مستقبل أفضل لوطنهم.

جولة المحافظ فى لجان طاميه وسنورس

ومن جهه اخرى قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بجولة على عددا من لجان الانتخابات الرئاسية، بمركزي سنورس وطامية، للتأكد من سير العملية الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

رافق المحافظ، اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، و محمد فتحي امام رئيس مركز ومدينة سنورس، و ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدات جولة محافظ الفيوم، بتفقد عدد من اللجان بمركز سنورس شملت، اللجنة رقم (١٦)، ومقرها مركز شباب مدينة سنورس "الساحة الشعبية"، واللجنة رقم (١٣)، ومقرها مدرسة الراضي للتعليم الأساسي بمدينة سنورس، وفي مركز طامية تفقد المحافظ، اللجنتين رقم (١٩) و (٢٠)، ومقرهما مدرسة الشهيد أحمد عبد العاطى الابتدائية بقرية قصر رشوان، للوقوف على سير العملية الانتخابية وتوفير مناخ جيد للمواطنين، للإدلاء بأصواتهم داخل اللجان في سهولة ويسر، مؤكدا على مسئولي مختلف الأجهزة التنفيذية بالوقوف على الحياد من جميع المرشخين.

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