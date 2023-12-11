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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سكرتيرة المرأة والطفل باتحاد العمال:  ظهور مشرف للمرأة العاملة فى انتخابات الرئاسة

بوابة الوفد الإلكترونية

أشادت عايدة محى الدين، رئيس سكرتيره المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالدور المشرف الذى قامت به المرأة العاملة بجميع القطاعات فى مشاركتهن وتفاعلهن في اليوم الاول بالعرس الانتخابى ،فضلا عن دور المراة العاملة في التوعية تجاه أسرتها، وذويها لحثهم على النزول إلى لجان الانتخاب، لتضرب المرأة العاملة مثلا فى تحمل الواجب الوطنى والدور المجتمعى الرائد الى جوار شريكها الرجل كتفا بكتف للإسهام فى صياغة المستقبل والتمسك بالحق الدستورى فى الانتخاب والتصويت ورسم ملامح الغد القريب. 

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انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 |السيدات يكثفن وجودهن في اللجان بفيصل .. صور

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وأكدت عايدة محي الدين، على التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالعملية الإنتخابية كافة ،وذلك لتذليل العقبات والتيسير على العاملين، ليتمكنوا من الإدلاء باصواتهم واداء حقهم الدستورى على أكمل وجه، ومتابعة مشاركتهم الفعالة من خلال غرفة العمليات الرئاسية وفروعها بالمحافظات.


 

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