الشرقية: اقبال كثيف من المواطنين والعاملين بالمديريات الخدمية على لجان انتخابات الرئاسية

توافد العاملون بالمديريات العامة بمحافظة الشرقية "التربية والتعليم والشباب والرياضة والقوي العاملة والزراعة والأزهر والكنيسة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي" على اللجان الانتخابية للمشاركة والتعبير عن حرية رأيهم وسط احساس بالمسؤولية تجاه؛ رفعة واستقرار الوطن.

وقام شباب أندية التطوع بالتواجد أمام اللجان الإنتخابية، لتنظيم صفوف الناخبين، وارشادهم إلى لجانهم الإنتخابية، بجانب مساعدة كبار السن على الإدلاء بأصواتهم، كما تم تنظيم مسيرات متفرقة للعاملين بالإدارات الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتوجه للجان الانتخابية لإختيار من يمثلهم.

وأكد الناخبون أن خروجهم للجان يأتي ذلك إيماناً منهم جميعاً بأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية مسؤولية كبيرة، وواجب وطني، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

وتيسيرا على المواطنين الناخبين، دعمت اللجان الانتخابية من الخارج بمظلات، ومياه الشرب ووسائل التهوية، بالإضافة إلى تزويد اللجان بكراسي متحركة، لتمكين كبار السن وذوي الإعاقة الحركية من المشاركة والدخول للمقار ولجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم.

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