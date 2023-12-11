نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير العملية الانتخابية بعدد من لجان الخارجة

تفقدت حنان مجدي نائبة محافظة الوادي الجديد، صباح اليوم، عددًا من لجان مركز الخارجة، وتضمنت “ناصر وجمعية تنمية المجتمع المحلي والوادي بنات”، بهدف التأكد من سير العملية الانتخابية وعدم وجود أي عوائق تواجه الناخبين في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024.

أشادت مجدي بالإقبال الكبير للمواطنين على التصويت في الانتخابات منذ ساعات الصباح الأولى بعد فتح باب اللجان، وأكدت أن العملية تسير بشكل طبيعي ومنظم دون أي عوائق. ودعت المواطنين إلى المشاركة الإيجابية المزيدة وممارسة حقوقهم الدستورية لتحقيق مستقبل أفضل.

قامت حنان مجدي بالتفقد على لجنة ناصر، حيث شوهدت وهي تتحدث مع أعضاء اللجنة وتطلع على عملهم. أعربت عن تقديرها لجهودهم وأكدت أهمية دورهم في ضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلاسة تنظيمها.

توجهت مجدي بعد ذلك إلى لجنة جمعية تنمية المجتمع المحلي، حيث قابلت العاملين فيها وأعربت عن امتنانها للجهود التي يبذلونها في تسهيل عملية التصويت للمواطنين. أشادت بالتنظيم الجيد والاستعدادات الجيدة التي قاموا بها لاستقبال الناخبين وضمان سرعة انتهاء عملية التصويت.

في نهاية الزيارة، قامت حنان مجدي بتفقد لجنة الوادي بنات، حيث استمعت إلى المشكلات والمخاوف التي قد تواجهها الناخبين. قامت بحل المشكلات البسيطة فوراً ووعدت بمتابعة المشاكل الأخرى لضمان سير العملية الانتخابية بدون أي تأخير.

تعتبر زيارة حنان مجدي لهذه اللجان جزءًا من جهود الحكومة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل سلس وعادل. تأتي هذه الزيارات في إطار توجيهات الحكومة بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وتحقيق مشاركة المواطنين في صنع القرار الوطني.

على ضوء ذلك، فإننا نشجع جميع المواطنين في مركز الخارجة على الاستفادة من هذه الفرصة القيمة للمشاركة في العملية الانتخابية والتعبير عن آرائهم بحرية. فلنجعل أصواتنا مسموعة ولنساهم جميعًا في بناء مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

مواطني الخارجة اثناء التقاط الصور التذكارية مع نائب المحافظ

مواطني الخارجة اثناء التقاط الصور التذكارية مع نائب المحافظ

مواطني الخارجة اثناء التقاط الصور التذكارية مع نائب المحافظ