إضراب شامل في الأردن وأغلب الشوارع فارغة من أجل أهالي غزة (فيديو)

شهدت أغلب القطاعات في الأردن إضرابًا شاملًا، من أجل أهالي غزة، وأغلقت العديد من المحال التجارية في العاصمة عمان والمحافظات أبوابها، تلبية لدعوات المشاركة في الإضراب العالمي الشامل الذي يأتي نصرة للأهل في قطاع غزة والدعوة لوقف إطلاق النار ووقف الحرب.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، شوارع العاصمة عمان والمحافظات شبه خالية وحركة مرورية ضعيفة، كما أظهرت خرائط "جوجل" جميع طرق العاصمة عمان باللون الأخضر.

دعوات الإضراب:

دعا ناشطون ومؤثرون فى دول عدة، لإضراب عالمى الإثنين من أجل قطاع غزة، الذى يعانى عدوانًا إسرائيليًا متواصلًا منذ أكثر من شهرين، تسبب باستشهاد وإصابة الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.

وتفاعل عدد كبير من الناشطين والمؤثرين مع وسم «إضراب من أجل غزة» أو strikeforgaza، الذى اجتاح مواقع التواصل، فى دعوة للإضراب فى كل العالم تنديدًا بالمجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين فى غزة، والمطالبة بوقف إطلاق النار.

وأوضحت الصحفية والناشطة الفلسطينية إسراء الشيخ، فى رسالة مصورة على مواقع التواصل الاجتماعى، أن فكرة الإضراب تتلخص بالامتناع عن التوجه إلى مراكز العمل، والمدارس، أو فتح المحال التجارية فى المراكز التجارية.

و كتب الناشط الفلسطينى من غزة، خالد صافى: «إلى كل الأحرار فى العالم، فى ظل العدوان الصهيونى المتواصل على قطاع غزة الذى أسفر عن استشهاد وجرح عشرات الآلاف، وتسبب فى تدمير كل مظاهر الحياة، ندعو كل إنسان فى العالم إلى المشاركة فى إضراب شامل يوم الإثنين 11 ديسمبر تضامنًا مع غزة».

ودعت منظمات فلسطينية وحقوقية للإضراب على مستوى العالم وقالت إنه لا بد من شل حركة الحياة والعجلة الاقتصادية فى كل الدول، حتى يشعر الجميع أنه متأثر بشكل مباشر إثر العدوان على غزة، وبالتالى يتم الضغط لوقف الحرب.

وشاركت مجموعات كحركة «صامدون» الفلسطينية العالمية، وكذلك «الحراك الفلسطينى فى أمريكا»، و«حركة الشباب الفلسطيني» حول العالم، داعية إلى الانخراط فى الإضراب لكل المناصرين للقضية الفلسطينية، والداعين لوقف الحرب على قطاع غزة.