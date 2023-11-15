الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إضراب لاعبي بيرسبوليس عن التدريبات قبل مواجهة النصر

بيرسبوليس والنصر
بيرسبوليس والنصر

غاب لاعبي الفريق الاول لكرة القدم بنادي بيرسبوليس الإيراني جميعًا، عن التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء، في إطار الاستعداد لمواجهة نادي النصر بدوري أبطال آسيا بالموسم الحالي 2023 – 2024 .

إضراب لاعبي بيرسبوليس عن تدريبات اليوم 

أكدت الصحف الإيرانية اليوم أن لاعبي نادي بيرسبوليس الإيراني قاموا بالغياب جميعًا عن المران الجماعي اليوم، بسبب عدم الحصول على رواتبهم المتأخره بالأشهر الماضية.

يستعد الفريق الأول بنادي بيرسشبوليس لمواجهة مهمة للغاية أمام نادي النصر السعودي، والمقرر لها يوم الاثنين الموافق 27 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

يحتل النصر المركز الأول في ترتيب المجموعة الخامسة بدوري الأبطال برصيد 12 نقطة، ويأتي نادي بيرسبوليس في المركز الثاني بـ 7 نقاط، ويتاج للفوز في المواجهتين أو التعادل في لقاء والفوز في الاخر.

مواد متعلقة

أزمة وعقم تهديفي يضرب المنتخب السعودي في 31 مباراة "أرقام"
الجريدة الورقية