إضراب لاعبي بيرسبوليس عن التدريبات قبل مواجهة النصر

غاب لاعبي الفريق الاول لكرة القدم بنادي بيرسبوليس الإيراني جميعًا، عن التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء، في إطار الاستعداد لمواجهة نادي النصر بدوري أبطال آسيا بالموسم الحالي 2023 – 2024 .

إضراب لاعبي بيرسبوليس عن تدريبات اليوم

أكدت الصحف الإيرانية اليوم أن لاعبي نادي بيرسبوليس الإيراني قاموا بالغياب جميعًا عن المران الجماعي اليوم، بسبب عدم الحصول على رواتبهم المتأخره بالأشهر الماضية.

يستعد الفريق الأول بنادي بيرسشبوليس لمواجهة مهمة للغاية أمام نادي النصر السعودي، والمقرر لها يوم الاثنين الموافق 27 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

يحتل النصر المركز الأول في ترتيب المجموعة الخامسة بدوري الأبطال برصيد 12 نقطة، ويأتي نادي بيرسبوليس في المركز الثاني بـ 7 نقاط، ويتاج للفوز في المواجهتين أو التعادل في لقاء والفوز في الاخر.